Gambie : Sept ans après sa mort, le “tombeur” de Yaya JAMMEH finalement enterré (photos) La plupart des gambiens avaient commencé à oublier Ebrima Solo Sandeng et le rôle à titre posthume qu’il avait joué dans la chute du président Yaya JAMMEH qui a dirigé la Gambie pendant 22 ans. Il aura fallu la mort mystérieuse en prison de Solo Sandeng alors qu’il était arrêté à la suite d’une manifestation. C’était le début de la fin de règne de Babili Mansa et ” l’élection” de Adama BARROW.



Des centaines de Gambiens, dont le président Adama Barrow et de hauts responsables politiques, se rassemblent à Banjul pour l’enterrement d’État d’Ebrima Solo Sandeng sept ans après sa mort en détention.

Selon le ministère de la justice, le président gambien Adama Barrow a assisté à une “procession d’hommage aux morts du Edward Francis Small Teaching Hospital à l’arche Never Again à Banjul”, ajoutant que les restes des défunts seront finalement enterrés dans sa ville natale. à Dippa Kunda.

Le défunt politicien a été tué par des agents de sécurité de l’Agence nationale de renseignement, désormais rebaptisée Service de renseignement de l’État, en 2016, pour avoir organisé une manifestation appelant à des réformes électorales sous la dictature de Jammeh.

Les sept officiers de la NIA accusés de l’avoir tué ont été condamnés à mort.

