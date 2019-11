Gamou 2019: Amadou Hott dépêché à Médina Baye ce lundi Alors que le chef de l’Etat se rend à Tivaouane ce lundi à l’occasion du Gamou 2019, prévu le 9 novembre prochain, son ministre de l’Economie, Amadou Hott sera à Kaolack, précisément à Médina Baaye, ce même jour, selon pressafrik.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Les autorités religieuses de cette ville ont manifesté leur colère, accusant le maire de la ville, Mariama Sarr et l’Etat, de manquer de considération pour Médina Baye et de n’avoir rien fait pour faciliter l’organisation du Gamou de cette année.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos