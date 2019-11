Gamou 2019 : La gendarmerie a contrôlé 137 personnes et arrêté 2 individus Selon le Colonel Cheikh Sarr, commandant de la légion Centre Ouest et chef des opérations pour l’édition 2019 du Gamou de Tivaouane, plus de 1000 gendarmes, 100 véhicules et 35 motocyclistes» ont été mobilisés pour les besoins du Magal 2019. Le chargé des opérations de sécurisation du Gamou qui s’exprimait sur la RFM, a ajouté que 137 personnes ont été contrôlées par la gendarmerie, dont 2 arrêtées.

