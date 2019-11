Gamou 2019 : Macky Sall à Tivaouane mardi prochain On vous l’annonçait dernièrement. On connait maintenant la date de la visite du chef de l’Etat à Tivaoune, en prélude au Gamou 2019, prévu le 9 novembre. Ce sera mardi prochain, selon L’AS. Une occasion pour le président de la République de s’enquérir personnellement de l’état des préparatifs de ce grand évènement religieux. Une rencontre avec le khalife général des tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, est également au menu de cette visite.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|



