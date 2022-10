Gamou 2022 : Comment le Groupe Canal+ Sénégal accompagne le Gamou de Tivaouane

La délégation conduite par son directeur général Cheikh Sarr et Maimouna Tounkara chargée de communication, a été reçue par Serigne Babacar Sy Abdou, et Serigne Moustapha Sy Al Amine.



Au total 5000 bouteilles d’eau, 1000 cups ainsi que des paraboles et décodeurs Canal+ ont été offerts dans la ville sainte en guise de « Adiya ».



Les autorités religieuses ont magnifié à sa juste valeur le geste de Canal+, particulièrement sa collaboration avec Asfiyahi TV disponible sur le canal 220 et permettant à des millions de téléspectateurs de vivre à temps réel tous les moments forts de cet événement.