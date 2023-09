Gamou 2023 : Le témoignage poignant et les ardentes prières de Serigne Assane Seck, le khalife de Thienaba, pour Macky Sall En visite auprès du guide religieux de Thiénaba Seck, en prélude au Gamou 2023, le Président Macky Sall a été plus qu’heureux d’avoir reçu des pluies de prières et de témoignages positifs, sur le travail abattu sous son magistère.

Serigne Assane Seck, le khalife de Thienaba a magnifié le travail de Macky Sall, soulignant que de son accès au fauteuil présidentiel en ces moments de fin de mission, c’est le monde entier qui témoigne de ses œuvres.



« Nous regrettons votre départ, mais on ne peut rien contre la volonté divine. Vous avez transformé positivement toutes les cités religieuses », a-t-il magnifié, avant de formuler d’ardentes prières pour que son futur soit jalonné de bonheur et de bénédictions.



