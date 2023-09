Gamou 2023-Président Macky Sall en visite à Tivaouane : Le bilan élogieux de ses réalisation dans la ville sainte

Le déplacement à Tivaouane est également symbolique au regard du volume impressionnant des réalisations gouvernementales à travers notamment le Programme spécial de modernisation des villes religieuses (2,8 milliards FCFA), la participation aux travaux de la Grande Mosquée Seydi El Hadji Malick Sy, la construction de l’hôpital du même nom (46 milliards FCFA), le dispositif de gestion de l’eau et de l’assainissement (plus de 8 milliards FCFA) et plusieurs autres projets de grande envergure.



Infrastructures religieuses a Tivaouane



Le Programme spécial de modernisation des villes religieuses initié par le Président Macky Sall a permis de renforcer sensiblement la capacité d’accueil de la ville de Tivaouane avec notamment le Complexe « Serigne El Hadj Malick Sy » d’un coût de 2,8 milliards de FCFA avec :



• 2 salles de conférence (une de 3000 places et une autre de 520 places)

• Une salle de banquet d’une capacité de 300 places

• 18 logements dont 2 suites présidentielles

• L’aménagement de l’esplanade de la mosquée Seydi Ababacar SY

• L’extension du réseau électrique à 200 millions de FCFA



Santé :



Dans le secteur de la santé, la construction en mode fast-track de l’hôpital Seydi El Hadji Malick Sy est un repère important. En effet, l’infrastructure d’un coût de 46 milliards FCFA sera livrée en décembre 2023, soit un peu plus d’un an après la pose de la première pierre effectuée le 25 juin 2022. Au titre des caractéristiques, l’hôpital Seydi El Hadji Malick SY se présente comme suit :

Superficie :

Surface bâtie : 24 025 m²

Parking : 80 places



Capacités hôpital : 300 lits

Pôle mère-enfant : 88 lits

Soins intensifs pédiatriques : 5 lits

Néonatalogie : 22 lits



Plateau technique

SAU : 20 lits

Soins intensifs : 5 lits

Réanimation : 8 lits

Salles d’opération : 5 salles

Unité Grands Brûlés : 5 lits

Imagerie médicale : 2 scanners, 1 IRM, 1 table radiographie numérisée

Laboratoire médical et anatomopathologie



Plateau médical : 17 spécialités médicales et chirurgicales

Enseignement : Amphithéâtre de 105 places / 1 salle de cours de 50 places / 1 salle de cours de 25 places.

Par ailleurs, 500 millions FCFA sont mobilisés pour le compte de l’extension, la réhabilitation et le relèvement du plateau de l’hôpital Serigne Abdoul Aziz SY.





Eau Et Assainissement de Tivaouane : plus de 8 milliards fcfa dans le réseau



En ce qui concerne l’eau et l’assainissement, plusieurs réalisations sont à l’actif du Gouvernement. Pas moins de 4,339 Milliards FCFA ont été investis dans le domaine de l’assainissement, dans le cadre du Projet pour l’amélioration du cadre de vie initié par le Chef de l’Etat dans 10 villes. D’importants ouvrages d’assainissement collectif des eaux usées sont pris en charge pour les habitants de plusieurs quartiers comme Escale, Ndoute, El Hadji Malick SY, Médina, Keur Matar, Ndiandakhoum, Dialo, Kouli, Lamsar, Tivaouane Oulof.



En outre, en 2023, l’Etat du Sénégal, à travers la SONES, a investi environ 04 milliards FCFA pour améliorer l’alimentation en eau potable de Tivaouane. Parmi les réalisations effectuées figurent un château d’eau d’une capacité de 2000 m3 sur 25 m, la construction et l’équipement de 3 nouveaux forages avec un apport de 8000 m3/jour, la réalisation d’un réseau structurant de 12 000 ml (12 kilomètres), etc.

Dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), la SONES a également réalisé, à l’intérieur de la grande mosquée, un forage de 150 m3/H d’un coût de 200.000.000 FCFA TTC.



La mise en service de ces ouvrages permettra de densifier l’approvisionnement en eau dans la ville de Tivaouane avec une offre additionnelle de pas moins de 11 000 m3.



Au titre du renforcement spécial du dispositif du Gamou dans les domaines de l’Eau et de l’Assainissement :



10 kilomètres d’extension de réseau et 2.000 branchements sociaux ont été réalisés. A cela s’ajoutent la réouverture de 350 points d’eau de rue et le raccordement de 1000 sites d’hébergement. De plus, avec la mise en service de 04 nouveaux forages et d’un nouveau piquage sur l’ALG2, les sources d’alimentation en eau de Tivaouane sont diversifiées.



Pour ce qui est du dispositif spécial relatif à l’assainissement des eaux de pluie, plusieurs équipements sont déployés avec notamment :

• • 11 motopompes dont 01 de 2000 m3/H et 10 de 80 et 100 m3/H à remettre au Maire ;

• • 02 flexibles anacondas DN 400 ;

• • 01 électropompe de 1000 m3/H et 01 groupe électrogène de 200 kva ;

• • 05 camions pompeurs pour prendre en charge d’éventuels points sans exutoire.



Plusieurs opérations ont également été initiées par l’ONAS avec le curage d’un linéaire de 04 km de caniveaux et le nettoyage de 111 grilles avaloirs. Le tout nouveau réseau d’eaux usées et des stations de pompage, réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’amélioration du cadre de vie de 10 villes, sont également mis en service. Ce dispositif vient consolider celui mis en place, en amont, au début de l’hivernage avec :

• 06 Motopompes dont 03 de 150 m3/h, 01 de 100 m3/h et 01 de 2000 m3/h pour l’écrêtage du bassin ;

• 01 Electropompe de 1000 m3/h et 01 Groupe électrogène de 400 KVA ;

• 08 km de tuyau dont 06 km de flexible de refoulement et 02 km de tuyau Anaconda.



Par ailleurs 50 camions de vidange, 01 camion hydrocureur pour le curage du réseau et 50 toilettes mobiles sont également déployés par l’ONAS.



Autres réalisations à Tivaouane



Electrification

• Construction de la centrale électrique de Miname/ Taïba Ndiaye ;

• Construction de la centrale à charbon de Darou Khoudoss, Construction de la centrale solaire de Santhiou Mékhé d’une capacité de 30 MW pour un coût estimé à 20 milliards de FCFA ; La centrale solaire de Mérina Dakhar (département de Tivaouane) de 30 MW d’un coût global de 28 milliards de FCFA et qui couvrira les besoins en électricité de 225 000 personnes. Industries et mines

• Restructuration des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) ;

• Redémarrage de la Nouvelle société textile du Sénégal (NSTS) ;



Voirie urbaine et autoroute

• 18km de routes aménagées

• L’éclairage public

• L’autoroute Thiénaba – Tivaouane pour un coût global de 80 milliards de FCFA



Artisanat

- Achèvement et réhabilitation du village artisanal.

Autres infrastructures :

• Réhabilitation de la Préfecture

• Construction brigade de gendarmerie

• Aménagement du site de recasement de Goumoune d’une superficie de 33 ha

• Erection d’un marché à bestiaux à 250 millions

• Construction d’un abattoir moderne



Modernisation Des Villes Religieuses : Les Grands Foyers Servis



Plusieurs foyers religieux ont bénéficié du Programme de modernisation des cités religieuses initié par le Président Macky SALL pour faciliter l’accueil et l’hébergement des hôtes.



Médina Baye a bénéficié de la construction de la Maison des Hôtes inaugurée en décembre 2016. Il s’agit d’un centre multifonctionnel conforme aux standards internationaux avec 64 chambres et 10 suites, doté d’une salle de conférences de 1000 places avec quatre salles de séminaires et une bibliothèque. A cela s’ajoute une contribution de 700 millions FCFA à la finalisation de la route bitumée reliant la Grande Mosquée à la Résidence du Khalife.



Pour Leona Niassène, le Président Macky SALL a achevé les travaux de reconstruction de la Grande mosquée, lancés en 2009 par le défunt Khalife El Hadji Ibrahima NIASSE, d’une valeur de 100 millions FCFA. Construite sur 1120 mètres carrés, la nouvelle mosquée compte 2.500 places, un espace de prière entièrement tapissé du rez-de-chaussée au premier étage. L’esplanade de la mosquée a été complètement aménagée, de même qu’un espace vert et la clôture, en plus de la construction d’une tribune des hôtes qui mesure 32 mètres de long et 15 mètres de large pour une capacité de plus de 465 places, pour les cérémonies religieuses.



Taïba Niassène a également eu droit à une Maison des hôtes, alors que Porokhane et Darou Salam ont pu bénéficier de la réalisation d’une esplanade.