Gamou / Face-à-face Sokhna Aïda vs Serigne Saliou Thioune: Tensions en vue à Médinatoul Salam

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Octobre 2020 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Saliou Thioune compte célébrer le Mawlid sur la place publique du village où son défunt père a toujours célébré l’évènement. Le camp du fils aîné et khalife de Cheikh Béthio prévient qu’il ne cédera pas. « Madinatoul Salam n’est ni Diop, ni Ndiaye, encore moins Diallo. C’est Thioune. Madinatoul Salam, c’est le fief de Serigne Saliou Thioune », martèle le « Dieuwrigne » de Madinatoul Salam.



Idem chez Sokhna Aïda Diallo où les préparatifs du Gamou vont bon train. Les disciples « thiantacounes » de la veuve du Cheikh déchargent des sacs d’oignons et divers condiments d’un camion gros porteur. Pour rappel, Sokhna Aïda s’est confinée à Madinatoul Salam depuis que le Khalife des Mourides lui a interdit de célébrer le Magal à Ngabou.









SenCaféActu

