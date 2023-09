Gamou Tivaouane: Antoine Félix Diome insiste sur la nécessité de combattre l’islam extrémiste Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Septembre 2023 à 00:40 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Antoine Félix Abdoulaye Diome a conduit la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle du Gamou tenue, ce mercredi 27 septembre. Dans son message, il est revenu sur la nécessité de combattre l’islam extrémiste et de promouvoir l’islam confrérique qu, d’après lui, est le socle de la paix et de la stabilité du Sénégal. Le ministre a invité les chefs religieux à poursuivre l’oeuvre des fondateurs des confréries. « C’est un devoir pour l’État et chaque Sénégalais de défendre sa croyance sur la base du savoir, de la connaissance mais aussi de la détermination », a dit Antoine Félix Diome. Selon le représentant du chef de l’Etat à la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, il y a des menaces contre l’islam confrérique au Sénégal et des gens critiquent les fondateurs des confréries au Sénégal. Antoine Félix Diom a encouragé les chefs religieux à persister dans ce chemin. Il est également revenu sur les réalisations du président Macky Sall pour accompagner les guides religieux dans leurs missions.



