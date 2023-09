Gamou Tivaouane 2023 / Préservation des valeurs religieuses : Le Ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, préside la cérémonie d'engagement La cérémonie officielle en prélude au Gamou de Tivaouane, présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a été l'occasion, ce mercredi 27 septembre 2023, d'un engagement fort en faveur de la préservation des valeurs religieuses et de la collaboration entre l'État sénégalais et le comité d'organisation du Mawlid à Tivaouane.

La délégation présidentielle était composée de personnalités importantes du gouvernement sénégalais, dont le ministre des Transports Mansour Faye, le ministre de la Pêche Pape Sagna Mbaye, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité de proximité, ainsi que le ministre de l'Artisanat. Leur présence témoigne de l'importance de cet événement religieux dans le pays et de l'engagement du gouvernement envers la communauté religieuse.



Lors de son discours, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a souligné l'importance de la collaboration entre les services de l'État et le comité d'organisation du Mawlid à Tivaouane. Cette collaboration permet de garantir la sécurité le bon déroulement de l'événement religieux, tout en préservant les valeurs et les traditions de la communauté.



Antoine Félix Diome, représentant du Président Macky Sall, a exprimé l'engagement du Président envers la préservation des valeurs religieuses. Il a souligné que face aux menaces qui pèsent sur l'Islam et les foyers religieux, il est du devoir de chaque citoyen de défendre sa foi et sa religion.



Un des moments forts de la cérémonie, a été la mise en avant du thème de cette année, qui prend une signification particulière dans le contexte actuel. Le thème "C'est vers la guidance du Prophète que nous allons orienter les générations", reflète la volonté de guider la jeunesse sénégalaise vers les enseignements du Prophète et de renforcer les valeurs religieuses au sein de la société.









