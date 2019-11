Gamou -Tivaouane: Le bilan des accidents s’alourdit à 4 morts et 105 blessés

Le bilan des accidents de la circulation survenus sur la route du Gamou de Tivaouane, s’est alourdi à 4 morts et 105 blessés.



Un précédent bilan (provisoire) établi par la Brigade les sapeurs-pompiers fait d’un mort et 46 blessés dans des accidents. Le capitaine Mamadou Diagne, chargé de l’information et des relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui a dressé ce bilan à mi-parcours, note une légère hausse par rapport à l’année dernière à la même période du Gamou à Tivaouane, où il y avait 3 morts et 84 blessés.



Au total, 28 accidents de circulation ont été recensés sur les différents axes routiers qui mènent vers la ville de Tivaouane.



