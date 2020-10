Gamou annuel de Tivaouane, la décision est tombée: L’édition 2020 annulée pour cause de pandémie COVID-19 La décision tant attendue concernant le Gamou de Tivaouane, vient finalement de tomber. Serigne Babacar Sy Abdou, porte-parole du jour du khalife général des Tidianes, a partagé la nouvelle, mettant ainsi fin aux rumeurs: pour cause de la pandémie COVID-19, l’édition 2020 n’aura pas lieu.

Dans une déclaration brève, mais claire et nette, ( pas une conférence de presse a-t-on précisé), le porte-parole du jour du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, faisant suite à la rencontre tenue à Dakar et rappelant les mesures-barrières avec fermeture des mosquées depuis mars, a précisé que le Gamou n’est pas une obligation religieuse.



C’est pourquoi cette édition pour cause de la pandémie, n’aura pas lieu et sera reportée à l’année prochaine.



La célébration de la naissance du Prophète (Paix et Salut sur Lui) chez soi, est préconisée pour cette année



