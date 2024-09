Gamou de Médina Baye : L’ONAS a curé 3 km de canalisations dans la cité religieuse

« Chaque année, dans le cadre du Gamou, l’ONAS a entrepris d’importants travaux, comme l’entretien des réseaux d’eaux usées et pluviales. Nous avons procédé au curage du réseau de Médina Baye, sur 3 km. Ce canal dessert Médina Baye et environs. Nous l'avons fait durant les Opérations Pré-hivernage et nous avons bouclé les travaux une dizaine de jours avant le Gamou.



Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr. Cheikh Tidiane Dièye a constaté l’effectivité des travaux. Nous avons curé les deux stations qui desservent Médina Baye », a laissé entendre Ousseynou Mbengue, chef de service régional de l’ONAS à Kaolack et Kaffrine.



La Direction du Marketing de la Communication et de l’Innovation, à travers son service de la communication sociale, a organisé un roadshow dans cette cité religieuse et dans d’autres quartiers de Kaolack desservis par des réseaux d’assainissement, afin de sensibiliser les bénéficiaires sur la préservation des infrastructures d’assainissement.