Gamou de Thiénaba: Mamadou Mamour Diallo met à disposition, des camions vidangeurs, des toilettes mobiles, des motopompes...

« Je suis venu avec le Directeur de l’Exploitation et de la Maintenance, le Directeur des Etudes et de la Planification, le Directeur Administratif et Financier. Nous prenons l’engagement de faire plus ce que vous avez demandé. Le Chef de l’Etat, son Excellence Macky Sall, attache une importance à la modernisation des cités religieuses. Nous devons accompagner et soutenir ces événements religieux qui drainent des milliers de personnes », a rassuré le Directeur général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo.



Il ne compte pas s’arrêter au soutien à l’organisation de cet évènement religieux. D’autant plus qu’il a donné des instructions pour réaliser des études, afin de concevoir un Plan Directeur de l’Assainissement pour Thiénaba. « Mes équipes vont travailler sur un plan d’assainissement de Thiénaba. Si nous transmettons les résultats de l’étude au président de la République, Son Excellence Macky Sall, il soutiendra ce plan », a souligné le Directeur général de l’ONAS.



La marque d’une relation particulière



Les guides religieux sont comblés. C’est pour la première fois qu’un Directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) effectue une visite à Thiénaba, pour échanger avec les autorités religieuses sur leurs besoins en matière d’assainissement durant le Gamou. La cité religieuse va célébrer sa 144e édition de cet événement religieux, le 25 septembre 2023.



« Nous sommes à la 144e édition du Gamou de Thiénaba. Mais c'est la première fois qu’un Directeur général de l’ONAS effectue une visite à Thiénaba, pour échanger avec le comité d’organisation et le khalife, des problèmes d’assainissement », a noté le coordonnateur du comité d’organisation du Gamou, Abdou Gning. Cette remarque est la marque des relations particulières que le Directeur général de l'ONAS, Mamadou Mamour Diallo entretient avec cette cité religieuse, particulièrement avec le Khalife de Thiénaba, Serigne Assane Seck.



Les relations entre le Directeur général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo et le guide religieux transcendent les rapports entre un Directeur général d’une institution publique et une autorité religieuse. « Mamadou Mamour Diallo n’est pas un étranger à Thiénaba. Vous faites partie des personnes que le Préfet Sow m’a présentées, qui m’ont le plus marqué », a confessé le Khalife de Thiénaba, le samedi 9 septembre 2023.



L’actuel Directeur général de l’ONAS entretient les mêmes relations avec le représentant de cette famille religieuse à Louga. Ces relations vont consolider car le Khalife de Thiénaba sera à Louga. « Nous avons entendu ce que vous êtes en train de faire à Louga. Je viendrai vous rendre visite. Nous allons continuer à prier pour vous. Vous n’allez jamais perdre dans tout ce que vous allez entreprendre », a affirmé le Khalife général de Thiénaba, qui a ajouté : « Vous me considérez à la fois comme votre guide religieux et votre papa. Nos rapports ne datent pas d’aujourd’hui », a signifié le guide religieux.