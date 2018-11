Gamou de Tivaouane : 1 mort, 75 blessés, 16 accidents…

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Novembre 2018 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|

gfm- (Tivaouane) Les sirènes des sapeurs-pompiers continuent au cours de cette journée de hurler sans relâche aux oreilles des pélerins à Tivaouane. Les soldats du feu ne chôment pas. Et à la veille du Gamou, un pèlerin a perdu la vie en plein centre-ville de Tivaouane. Il a été percuté de plein fouet par un véhicule. Son corps a été déposé à la morgue de l’hôpital Abdoul Aziz Dabakh. C’est la seule victime dénombrée pour le moment.

A pareille heure l’année dernière, il y avait eu deux morts, renseigne le lieutenant Ousmane Lô, des Relations publiques des sapeurs-pompiers.

Les chauffeurs devraient, toutefois, redoubler de vigilance sur les routes, puisque 16 accidents ont été dénombrés, des accidents qui ont occasionné 75 blessés. Mais également, 5 malades et des accidents de moindre importance ont été aussi dénombrés.

Les « soldats du feu » ont déployé 409 gradés et sapeurs à l’occasion de ce Gamou 2018.









Igfm











