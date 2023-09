Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Gamou de Tivaouane: El Hadji Pèdre Diop, le moukhadam de Maodo et féru de sciences mystiques Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Septembre 2023 à 19:01 | | 0 commentaire(s)| Dans le cercle restreint de Seydi El Hadji Malick Sy compte des érudits de haut rang. Il en est ainsi d’El hadji Pèdre Diop. Son nom a retenti lorsque le chef de l’Etat était au salon du Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour.

C’est le Khalife général des Tidjanes, lui-même, qui a magnifié El Hadji Pèdre Diop, ce compagnon de longue date du fondateur de Tivaouane. « Il était mon ait le protecteur d’El Hadji Pèdre Diop. Né en 1873 à Dagana, El Hadji Pèdre Diop était le fils l'imam Tafsir Khayar Diop et de Sokhna Absatou Mbodji de Garak. C’est le commerce qui l’a conduit à s’installer à SaintLouis. Il n’en était pas moins nanti de solides sciences coraniques et d’une puissance mystique extraordinaire. C’est d’ailleurs dans cette ville mythique de Saint-Louis qu’il rencontra le Maître Seydi Hadji Malick Sy.



El Hadji Pèdre Diop était l'oncle maternel de Serigne Ahmadou Lamine Diop Dagana le biographe attitré de Serigne Touba.



L’on raconte qu’au moment de venir auprès du Maître Seydi Hadji Malick Sy, El Hadji Pedre Diop maîtrisait énormément de sciences mystiques. D’aucuns affirment même qu’il était capable de faire pleuvoir des liasses de billets de banque dans une chambre. Lorsque le Maître Seydi Hadji Malick le rencontra, il lui demanda d’abandonner ces sciences. Le Maître lui promit, en retour, que s’il s’exécutait il allait lui donner quelque chose de meilleur.



Lorsque El Hadji Pèdre Diop abandonna toutes ces sciences, le Maître lui demanda, un jour, d’entrer dans une chambre qu’il lui avait indiqué. Lorsque El Hadji Pèdre Diop sortit de la chambre, tout le monde le vit déboussolé. Les autres disciples du Maître lui demandèrent ce qui n’allait pas. Il leur répondit : « Dans la chambre où m’a fait rentrer le Maître Seydi Hadji Malick Sy, j’ai trouvé à l’intérieur le Prophète Mouhammed (Pais et Salut sur Lui) et le Cheikh Ahmed Tijani assis à l’intérieur. »



Le Maître le forma dans la maîtrise des sciences ésotériques particulièrement celles propres à la Tijanniya. Il reçut son « Ijaza » (certification) des mains du Maître Seydi Hadji Malick Sy qu’il avait lui-même. Le Maître lui remit une autre « Ijaaza » pour tout ce qui concernait ces ouvrages. Il était un fervent disciple et Moukhadam, très proche du Maître Seydi Hadji Malick Sy à Dakar. El Hadji Pèdre Diop fut le premier imam de la Zawiya du Maître Seydi Hadji Malick Sy à Dakar sur l'avenue Lamine Guèye à Dakar.



D'après le journal Point Actu, à la rue 15 de la Medina, sa maison est contiguë à celle du Maître Serigne Babacar Sy. Il habitait dans la même concession avec le Maître Seydi Hadji Malick et son plus proche ami et condisciple auprès du Maître, en l’occurrence, le grand savant Seydou Nourou Tall au quartier de la Médina.



Le Maître Seydi Hadji Malick Sy lui donna l’ordre d’assurer la propagation de l’Islam à Dakar. El Hadji Pèdre Diop a fait partie du staff des imams et oulémas à Dakar. Il était un régulateur social et défenseur de l’Islam hors pair. N’eût été son intervention Blaise Diagne serait enterré au cimetière de la corniche, à l’époque, il s’y était, en effet, farouchement opposé. El Hadji Pèdre Diop était à la fois le beau-père et le père adoptif de l’un des plus grands écrivains de notre pays, le célèbre auteur des contes d’Amadou Coumba en l’occurrence le grand Birago Diop. Un griot walo walo d’Amadou Coumba Madiartel Mbaye rendait fréquemment visite à El hadji Pèdre Diop et racontait des contes au jeune Birago. Birago Diop lui-même raconte qu'il a participé avec des jeunes de Dakar au transfert, à pied, du matériel ayant servi à la construction de la Zawiya du Maître Seydi Hadji Malick Sy du port de Dakar au site de la mosquée.



El Hadji Pèdre Diop a formé dans le domaine des Sciences islamiques pas mal de Dakarois. Il ne connaissait que sa maison, son école coranique et la mosquée. Il faisait partie des marabouts les plus populaires de la capitale dakaroise. Nombreux sont ses anciens disciples qui sont devenus de grandes personnalités au Sénégal. Son amour et sa confiance placés au Maître Seydi Hadji Malick étaient insondables. Il fut décoré comme chevalier de la légion d’honneur par les autorités coloniales de l’époque eu égard à ses nombreux services rendus à la communauté. El Hadji Pèdre Diop quitta ce bas monde à l’âge de 85 ans en 1948 et fut enterré au cimetière de l’abattoir.



Des milliers de disciples Tijanes venus de Rufisque, Dakar et de la banlieue étaient venus à ses obsèques pour l’accompagner à sa dernière demeure. El Hadji Pèdre Diop fût remplacé par son fils El Hadji Seydou Nourou Diop à l'imamat de la Zawiya du Maître Seydi Hadji Malick Sy à Dakar.







