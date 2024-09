Gamou de Tivaouane : Jean Baptiste Tine invite les services de l’État, à respecter les engagements pris

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a invité, lundi, tous les services de l’État intervenant dans l’organisation du Gamou de Tivaouane, événement religieux commémorant l’anniversaire de la naissance du prophète Mahomet (PSL), à respecter les engagements pris.



”Je demande aux représentants des différentes structures de l’Etat qui sont impliquées dans l’organisation du Gamou de Tivaouane, de veiller au respect des engagements pris ”, a-t-il déclaré à l’issue de la réunion nationale consacrée aux préparatifs de cet événement religieux.



Les demandes formulées par le comité d’organisation dirigé par Serigne Mansour Sy Djiamil, ont porté principalement, sur la sécurité, la santé et l’assainissement.



A ce sujet, le ministre de l’Intérieur a assuré que les différents services interpelés feront tout leur possible, pour que le Gamou se déroule dans les meilleures conditions.



Aussi, a-t-il instruit le gouverneur de la région de Thiès d’assurer le suivi des décisions arrêtées à l’occasion de cette réunion nationale.



” Au Directeur général de l’administration territoriale, je vous demande d’assurer le suivi au quotidien de la mise en œuvre des décisions arrêtées au niveau central et territorial, de m’en rendre compte régulièrement, en mettant l’accent sur les difficultés éventuelles, et cela, jusqu’à la fin du Gamou ”, a-t-il déclaré.



Le Gamou ou Mawlid, évènement commémorant l’anniversaire de la naissance du Prophète de l’Islam, sera célébrée dans la nuit du 15 au 16 septembre.



La cellule zawiya tidjane de Tivaouane va organiser le ‘’Gamou’’ sur le thème : ‘’J’ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs’’, en référence à un hadith prophétique, a annoncé, dimanche, son coordonnateur, Abdoul Hamid Sy Al Amine.



” Tivaouane compte, sous l’autorisation et la bénédiction du Khalife général des Tidjanes, revisiter l’ensemble des valeurs du prophète de l’islam, afin d’en faire une large diffusion ’’, a dit Abdoul Hamid Sy Al Amine, en parlant du thème choisi, lors d’un point de presse.



‘’ Ce thème vient à son heure, dans une société désincarnée, dominée par les passions et les pulsions, où le substrat moral du vicariat est relégué au second plan, s’il n’est pas tout simplement annihilé ’’, a-t-il affirmé en présence de dignitaires de la tidjaniya, dont Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Dabakh, le représentant du Khalife général des Tidjianes.



Abdoul Hamid Sy Al Amine a ajouté que ‘’ le khalife veut, avec ce thème, nous rappeler nos responsabilités, pour que soit réaffirmé le message de l’islam ’’.



Un atelier consacré aux ‘’ leçons et lumières de Ndiarndé ’’ se tiendra aussi à Tivaouane, en plus des traditionnels ‘’bourdes populaires’’, qui sont des séances de récitation de poèmes dédiés au prophète Mohamed et de vulgarisation des enseignements d’El Hadji Malick Sy (1855-1922), qui a largement contribué à l’expansion de l’Islam et de la Tidjaniya au Sénégal.















