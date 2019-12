«Garde ta femme loin de Wizkid», un fan met en garde Ned Nwoko

Ned Nwoko et Wizkid se sont rencontrés récemment lors d’un événement et ont décidé d’immortaliser ce moment avec une photo. Cependant, un fan pense que Wizkid essaie juste de profiter de cette situation pour se rapprocher de Regina Daniels.



D’après lui, connaissant la vie de promiscuité de Wizkid, Regina Daniels n’est pas à l’abri. «Garde ta femme bien oh. Il (Wizkid) a une idée derrière la tête».