Gardes rapprochés de Ousmane Sonko arrêtés: «Un enlèvement doublé d’un banditisme d’Etat » (El Malick Ndiaye)

Selon El Malick Ndiaye, « c’est un enlèvement et un banditisme d’Etat, dont les cinq membres de la garde rapprochée d’Ousmane Sonko ont fait l’objet ».



Il dénonce le fait que les forces de l’ordre aient profité du moment où tous les esprits étaient braqués vers le bureau du doyen des juges pour aller cueillir les membres de la garde rapprochée d’Ousmane Sonko, pour les acheminer à Mbour : « Nous tenons à informer l’opinion publique nationale et internationale que tout ce qui arrive à notre leader, est sous la responsabilité de Macky Sall et son régime », alerte El Malick Ndiaye.



Le coordonnateur départemental de Pastef de Linguère estime que " le dossier est vide et le régime actuel a perdu la bataille judiciaire et à ce niveau, nous réclamons un non-lieu pour Ousmane Sonko ".



Toutefois, d'après le secrétaire national chargé de la communication de Pastef, ce sont les avocats d’Ousmane Sonko qui ont réclamé l’audition du leader de Pastef, pour que le dossier soit définitivement classé.