Gas-con et ses « gas-tonades » raciales: « Le racisme n’est pas Sénégalais »

Au fond de mon cœur, de ma chaire et nerfs, je suis peiné,



Oui, trop peiné même d’entendre un prétentieux, soit disant observateur de l’actualité politique du Sénégal,tenir un tel discours ethniciste, irresponsableet racial.



Je m’inspire du jargon wolof : Dée dou jaaz (nul ne peut échapper à la mort. Kon niou rafétal kadou yi « jaaz na dagan na thi bep Djoulit ». Le PROPHÈTE PSL disait : « celui qui croit en Dieu et au jugement dernier, qu’il prononce le bien, ou qu’il se tait. ». Je m’indigne en style « Majazz" jazakalisé » pour ne pas lui donner considération qu’il ne mérite guère.



En réalité, le charme de notre cher pays est embelli par le dialogue interculturel et interreligieux. Nous n’accepterons jamais de tomber dans vos pièges de diviser pour mieux régner.



Le Sénégal reste un pays modèle, bâti sur des principes immuables de la fraternité. D’ailleurs, L’ISLAM fustige fermement, le racisme. La première mission réussie du PROPHÈTE PSL à Médine, c’était de régler ipso facto le conflit qui régnait entre AWS et KHAZRAJ, deux ethnies accablées par des querelles héréditaires. Le messager de Dieu en tant que régulateur social, doublée d’une pédagogie inégalée, les unifia en une seule identité et les donna le nom ( Al ANSAR, les auxiliaires).



Un modèle parfait à suivre pour renforcer la cohésion sociale et éviter tous propos racistes, égocentriques et ethnicistes. Dieu nous invitedans le Coran à établir la Concorde entre frères et nous interdit les railleries. Il dit : « Ô vous qui avez cru ! qu’un groupe ne se raille pas d’un autre groupe : ceux-ci, sont peut-être meilleurs qu’eux…Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux… », sourate, ( les appartements).



Et, le PROPHÈTE PSL dit dans ce sens, il n’ya pas de préférence entre un arabe par rapport a un non-arabe, sauf pour la piété !.



C’est un devoir à tous citoyens sénégalais, de veiller à la sauvegarde des valeurs morales et cardinales dans le respect mutuel. Nous sommes un pays indivisible, un peuple uni de par ses qualités humaines, ses cousinages amusants de ( jaam ak sangam, de gamou ak mathioudo), voilà la vraie et belle image du pays de la Téranga.

Je préfère brûler la haine, l’inimitié, la rancune qui gangrènent notre société, plutôt que de brûler une communauté en minorisée. Il faut remuer ciel et terre avant de parler. C’est facile de remettre un train sur les rails, mais difficile de redresser une langue dérapée.



Faisons preuve de retenue, ne pas semer les graines de l’inimitié Car, ses conséquences peuvent être pénibles et les déséquilibres qu’elles occasionnent demeurent à jamais irréparables. Elles finissent par devenir une charge pesant lourdement sur la conscience, tout au long de la vie.



Seyeed mojatabanous décrit la cohésion sociale : La vie sociale présente diverses conditions, auxquelles l’homme devra s’astreindre, tout comme il devra respecter les règles et codes de conduite nécessaire au bon fonctionnement de la société.



Non au racisme ! Non au discours ethniciste ! vive le Sénégal !



