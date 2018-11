Gaston Mbengue : « Alioune Sarr a éduqué les lutteurs, les promoteurs, managers… »

Docteur Alioune Sarr n’a plus besoin d’avocat. Il peut se suffire du promoteur Gaston Mbengue. Dans un entretien accordé à SunuLamb, mercredi dernier, Le Don King de l’Arène fait des révélations.



Le promoteur Gaston Mbengue, présent, lors des journées de concertations, se dit non surpris par la décision du ministre des Sports de reconduire Alioune Sarr à la tête du CNG, car pour lui, le président Alioune Sarr est un grand travailleur.



« J’ai toujours prêché en faveur de Dr Alioune Sarr. Il n’a fait que bien travailler. Franchement. Personne ne peut satisfaire tout le monde. Mais, il fait du bon job », affirme le Don King de l’arène.



Pour Gaston Mbengue, Alioune Sarr a beaucoup contribué à toutes les réalisations et les acquis de la lutte jusqu’à ce jour. « Il a éduqué lutteurs, promoteurs, managers, bref tout le monde. C’est grâce au CNG que les acteurs de l’arène ne font pas ce qu’ils veulent. Et c’est sous son magistère que l’arène nationale est construite. Donc, Macky Sall, Matar Bâ et Alioune Sarr ont un grand mérite. En matière de lutte, le Sénégal est reconnu partout sur l’international. Cela en grande partie grâce à Alioune Sarr et à tous les acteurs et démembrements de la lutte. Alioune sarr est investi mondialement. Que les sénégalais le soutiennent dans ses missions. S’il est toujours là, c’est parce que l’État, nous les bailleurs de la lutte, avons besoin de lui grâce à son sérieux, son honnêteté, je ne jette pas des fleurs à des personnes pour leur faire plaisir. Alioune Sarr est honnête. Il faut qu’on soit loyal avec lui », martèle M. Mbengue.