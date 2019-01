Gaston Mbengue : «Les gens n’arrêtent pas de m’appeler pour m’insulter, je vais...»

L’affiche, ayant opposé, dimanche passé, les deux champions, Balla Gaye 2 et Modou Lo joue ses prolongations. En effet, après qu’Aziz Ndiaye a fait une sortie sur l’organisation de ce «remake» et le tintamarre suscité par l’accès, avec code, à la plateforme qui permettait de suivre le combat, le promoteur Gaston Mbengue a le coeur lourd.

Dans un entretien avec SourceA, il déclare qu’il va «définitivement abandonner pour de bon, la lutte». Le Lougatois affirme ainsi que «les gens n’arrêtent pas de m’appeler pour m’insulter ; je vais porter plainte».

Gaston Mbengue est d’autant plus mal, que, dit-il, «c’est avec plus 300 millions, presque 400 millions F Cfa, que cette affiche a eu lieu».

