Gaston Mbengue : « Moïse Rampino ment, je ne l’avais jamais vu, avant notre audience devant le doyen des juges »

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 15:49

Suite à la parution de l’article : « je ne suis pas journaliste, c’est Gaston Mbengue qui m’a appelé… » que leral.net a repris du journal Walf Fajri dans sa livraison du jeudi 27 décembre 2018, Gaston Mbengue a joint la rédaction de Leral.net pour apporter des rectificatifs et des précisions.



« Je ne suis en rien mêlé de cette affaire de près ou de loin. Je ne mérite vraiment pas qu’on me traîne devant le tribunal pour des affaires aussi basses et sottes. Je ne vais pas aussi permettre à certains avocats avides de sensationnel et de buzz médiatique et à une certaine presse de s’acharner contre moi, parce que je suis juste un homme public et ainsi profiter de mon statut et de ma personne pour vendre leurs images.



Ce n’est pas sérieux. Je ne connais que l’honnêteté et tout je que fais, je le fais honnêtement et c’est ce que j’ai appris depuis toujours. Ils ont même dit que des douaniers m’ont donné de l’argent, mais, attends, c’est mal me connaître, moi, je n’ai pas des problèmes d’argent et je ne mérite pas d’être traité ainsi. Ils ne me connaissent pas du tout en affirmant ces bassesses », a déclaré Gaston Mbengue au téléphone, visiblement dépité.



Avant d’ajouter : « La vérité est que je suis un opérateur économique, un apporteur d’affaire et je ne suis le seul dans ce pays, le travail, je suis un homme d’affaires, un apporteur d’affaires et je ne suis pas le seul. J’assume aussi mon statut de régulateur social qui règle les différends. Moïse Rampino, je ne l’avais jamais vu avant de me retrouver avec lui devant le doyen des juges.



Cheikh Gadiaga, je ne le connaissais pas avant qu’il n’écrive sur Amadou Bâ et je l’ai appelé pour arrondir les angles avec Amadou Ba et le comble Cheikh Gadiaga l’a même nié au tribunal. Soyons sérieux, je ne vais pas mentir pour ces petites histoires-là. On parle d’extorsion de fonds, attendez, il faut me respecter moi Gaston Mbengue être mêlé à une affaire d’extorsion de fonds, c’est mal me connaître, moi, je ne fréquente pas ces personnes-là.



Il faut savoir respecter la respectabilité des gens, moi je suis un père de famille respectable. Des avocats et des personnes malintentionnées et une certaine presse cherchant juste du buzz veulent profiter de ce prétexte de cette situation alambiquée pour s’acharner contre moi, et je ne le permettrais plus, j’ai une famille moi et je suis quelqu’un de digne et je le clame à tous ceux qui ne le savent pas encore. Je ne mange pas de ce pain-là ».















Massène DIOP Leral.net

