Gaston Mbengue sur Balla Gaye 2 / Modou Lô : « Possible que le vainqueur croise Eumeu Séné » Gaston Mbengue a précisé que le combat Balla Gaye 2 / Modou Lô porte sa signature. Il déclare qu’il est possible qu’il organise le prochain combat royal entre Eumeu Sène et le vainqueur du duel Balla Gaye 2 / Modou Lô.



Rédigé par leral.net le Lundi 6 Août 2018 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

« Nous allons faire la lutte autrement. Je suis plus expérimenté maintenant. Je ne fonctionnerai plus comme par le passé. En 2010, j’avais collaboré avec Sport-Vision. Cette fois, je travaille avec IACOM. C’est une structure gérée par des Sénégalais. Ils sont dynamiques, compétents et professionnels. Je suis un politique. Tout ce que je fais, est clair. Je ne me cache jamais. C’est bien moi qui ai organisé ce combat Balla Gaye 2 / Modou Lo. Il aura lieu à l’arène nationale au mois de janvier 2019. Il sera doté du drapeau Sargal (hommage) Macky Sall. Mais je précise que ce n’est pas forcément moi qui vais ouvrir les portes de l’arène nationale.



D’autres promoteurs peuvent aussi y organiser bien avant moi. Les lutteurs ont des managers et des parrains. Pour cette affiche, j’ai signé avec Aziz Ndiaye pour le compte de Balla Gaye 2 et Birame Gningue pour Modou Lô. Cet affrontement est la demi-finale avant la grande finale, qui mettra aux prises Eumeu Sène et le vainqueur de cette revanche. C’est possible que j’organise cette finale en fin de saison prochaine ».











Sunu-Lamb

