Gastronomie : Le Sénégal sacré à Marrakech Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2024 à 14:30 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal qui gagne ! Lors de l'édition 2024 des Bocuse d'or, c'est-à-dire la Coupe du Monde de la gastronomie et de la pâtisserie, qui se tient au Maroc, nos "Lions" ont été sacrés dans deux catégories. En effet, le Sénégal dont l'équipe était composée des chefs Ibrahima Dia, Younouss Salomon et Marguerite Diouf, a obtenu le prix de la meilleure pièce artistique en chocolat et celui du meilleur menu.

La Team Sénégal était conduite par le chef Youssoupha Diémé, président de la Fédération des cuisiniers du Sénégal, et par ailleurs, chef cuisinier de la résidence de France à Dakar.



Nos "Lions" ont décroché une des deux places pour la grande finale qui se déroulera à Lyon, en janvier 2025.



Le Bocuse d’Or Africa est un événement, qui rassemble les pays du continent africain ayant fait leur sélection nationale, pour déterminer quelles seront les deux équipes qui auront la chance de représenter leur pays à la Grande Finale, lors du Salon de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (Sirha) de Lyon.













Amadou Kane

