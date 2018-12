Gaz sénégalais: Bp annonce l’adoption de la décision finale d’investissement

Bp vient de rendre publique l’information. Elle vient d’adopter, avec ses partenaires, la décision finale d’investissement, pour la première phase du développement du gaz naturel liquéfié (Gnl), du gisement Grand Tortue Ahmeyim. «La décision a été prise à la suite d’un accord entre les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, Bp, Kosmos Energy et les compagnies pétrolières nationales Petrosen et Smhpm», lit-on dans un communiqué parvenu à «Seneweb».



Bernard Looney, Directeur général de Bp Upstream, explique que cet acte représente le début d’un projet en plusieurs phases, qui devrait fournir des revenus tirés du Gnl (gaz naturel liquéfié) et du gaz en Afrique et au-delà pendant des décennies. Car, renseigne le communiqué, le projet Grand Tortue Ahmeyim produira du gaz provenant d’un système sous-marin en eaux profondes et d’une unité flottante de production, de stockage et de déchargement mi-profonde.



Ce système traitera le gaz et en éliminera les composants lourds en hydrocarbure. Le gaz sera ensuite transféré vers une installation flottante de gaz naturel liquéfié (Flng) à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Cette installation Flng est conçue pour fournir environ 2,5 millions de tonnes de Gnl par an, en moyenne. Et le total des ressources en gaz dans le champ est estimé à 15 trillions de pieds cubes.



«Nous nous engageons à travailler avec ces deux pays afin de mener à bien ce projet pour la Mauritanie et le Sénégal, les communautés locales vivant à proximité du site du projet et les partenaires d’investissement. La zone du bassin présente un fort potentiel. La première phase du projet Grand Tortue Ahmeyim constitue la première étape afin de l’ouvrir à l’avenir», a déclaré Emma Delaney, Présidente régionale de Bp en Afrique occidentale.



La compagnie pétrolière explique que les parties continueront à travailler pour la finalisation des accords afin d’obtenir les approbations contractuelles et réglementaires finales. La première phase du développement passera ensuite à une phase détaillée de conception et de construction, avec l’attribution de contrats d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et d’installation (Epci - Engineering, Procurement, Construction and Installation).



L’exécution du projet devrait démarrer au premier trimestre 2019. La première extraction de gaz, dans le cadre du projet, devrait survenir en 2022. À la suite d’un processus concurrentiel impliquant tous les partenaires, Bp Gas Marketing a été sélectionnée comme acheteur unique parmi les partenaires d’investissement pour l’enlèvement de gaz lors de la première phase de Tortue.













