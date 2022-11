Gendarme disparu : Me Kabou dénonce le silence autour du cas Didier Badji Avec ce silence du commandement de la Gendarmerie, la famille du gendarme Didier Badji disparu va craquer. L’alerte est de l’avocat de la famille Badji, Me Patrick Kabou qui se demande qui parlera finalement à la famille, aux proches de Didier Badji et au peuple sénégalais qu'il sert depuis des années. L'As

Selon Me Kabou, on assiste dans cette affaire à une attitude qui s'apparente à de l'indifférence aussi bien de la part de la Gendarmerie (sa famille formatrice) que de l'Inspection générale d'Etat (IGE) sa famille d'accueil. Ne pas parler à sa famille biologique qui, se plaint la robe noire, en toute confiance, avait remis Didier Badji entre leurs mains est de la torture pour ces derniers.



À en croire l’avocat de la famille du gendarme disparu, cette souffrance que vit la famille et les proches de Badji ne peut continuer. Et ils vont craquer à un moment, prévient-il. Pour Me Kabou, le minimum dans une relation entre des structures de l'Etat et un des leurs qui a une famille et des proches, c’est se parler pour montrer leur compassion.



Toujours selon lui, les parents et amis de Didier Badji ne dorment plus et leur parler devient un impératif. Toutefois, qu’on leur épargne les communiqués qui retracent des songes, dit-il. A signaler que le gendarme n’est pas encore retrouvé.



