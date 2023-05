Gendarme tué sur la VDN/Foire : Les confessions des deux chauffeurs mis en cause

Poursuivis respectivement pour homicide involontaire, défaut de permis de conduire et mise en danger de la vie d’autrui, Abdou Fata Diop (chauffeur qui a heurté mortellement le gendarme Babacar Dia) et Abdou Ndiaye(chauffeur du tracteur Caterpillar) ont été appelés à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Les mis en cause ont tous balayé d’un revers de main les faits qui leur sont reprochés. Chacun cherchait à enfoncer son co-prévenu afin de se soustraire de sa responsabilité pénale.





D'aprés Senenews, Abdou Fata Diop explique qu’Abdou Ndiaye, en l’occurrence le chauffeur du bulldozer, n’avait pas allumé ses feux de détresse. Ce qui a rétréci son champ de vision.



Celui-ci a, à son tour, reproché à Abdou Fata d’avoir roulé à vive allure. ‘’Mes feux de détresse sont en bon état’’, se dédouane le prévenu qui avait reconnu devant les enquêteurs que ses feux de détresse n’étaient pas allumés au moment de l’accident.



Après avoir délibéré, le tribunal a déclaré Abdou Fata Diop coupable d’homicide involontaire avant de le relaxer des délits de défaut de permis et de maîtrise. Pour la répression, il a écopé de trois mois ferme. En sus de la suspension de son permis de conduire pour six mois, il est contraint à payer une amende de 56 000 F CFA.



S’agissant d’Abdou Ndiaye, il a été relaxé. Le juge a également ordonné la restitution de son permis.

