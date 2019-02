Gendarmerie Foire: Une bande de voleuses dont les deux filles du cerveau, arrêtées

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Février 2019 à 14:24

Les gérants de boutiques d’habillement de Dakar peuvent pousser un ouf de soulagement. L’une des bandes de femmes qui causaient leur hantise, a été mise hors d’état de nuire. A l’exception du cerveau, en cavale, elles ont été envoyées en prison.



Saourou Ndoye est passée maîtresse dans le vol de tissus, d’habillement et autres matériels électroniques et ménagers. Avec deux de ses filles, Rokhaya Mbeye (élève) et Fatou Kiné Mbengue ainsi que ses amies Daba Ndiaye et Ndèye Fall, elle a réussi à dévaliser plusieurs boutiques d’habillement établies dans plusieurs coins de Dakar : Ouest Foire, Nord Foire, Thiaroye, Hlm, Sandaga.



La dernière victime en date est la dame Ndèye Kh. Sarr, qui tient à Ouest Foire une luxueuse boutique à l’enseigne « Fashion Day ». Selon le récit de « L’Observateur » qui donne l’information, le 31 décembre dernier, Souarou Ndoye avait débarqué dans la boutique avant d’être rejointe quelques minutes plus tard par Daba Ndiaye alias Thiaba et Ndèye Fall.



Prétextant passer une commande, elle prend en aparté la gérante et la soumet à un intense marchandage. Au même moment, Daba Ndiaye et Ndèye Fall qui, vêtues d’imposants pagnes, dérobaient discrètement les articles qu'elles cachaient entre leurs cuisses. Ndèye Fall a chipé 26 mètres de tissu «Getzner » dont le mètre est cédé sur le marché à 12.000 Cfa, Daba Ndiaye, 10 mètres du même tissu.



Pendant que Souarou Ndoye qui continuait à occuper la gérante de la boutique par un incessant marchandage, épiait ses acolytes qui filaient à l’anglaise. Puis, Souarou met fin au marchandage et rejoint ses deux acolytes. Le trio arrête un taxi.



Avant qu’elles ne prennent le départ, un jeune qui avait suivi la scène, alerte la gérante qui ressort et crie au voleur. Le taximan immobilise de suite le véhicule et coupe le moteur. Le trio lui propose 50.000 F Cfa si elles réussissent à se tirer d’affaire.



Malheureusement pour elles, le chauffeur Pathé Dia n’a pas cédé à leur tentation. Sentant l’étau se resserrer autour d’elles, Souarou Ndoye et Ndèye Fall s’extirpent du taxi et prennent la fuite.



Daba Ndiaye est arrêtée avant d’être conduite à la brigade de la Foire où elle livre les noms de ses complices. Ndeye Fall sera arrêtée le lendemain chez elle.



Alors qu’elles (Ndèye Fall et Daba Ndiaye) sont interrogées, Rokhaya Mbengue se présente à la brigade, le téléphone collé à l’oreille, transmettant la moindre information sur l’évolution de l’enquête à sa mère en cavale.



Elle sera arrêtée et placée en détention. Elle sera identifiée dans plusieurs (de victimes de vols) en compagnie de sa maman et sa sœur Fatou Kiné Mbengue (qui purge une peine de 2 mois de prison pour d’autre cause) en train de subtiliser des tissus. C’est le cas le 8 décembre dernier à Fidak, où elles ont emporté 120 mètres. Elles ont été déférées au parquet de Dakar.

