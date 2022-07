Gendarmerie : Nouvelles brigades installées à Lagbar, Boulal, Ndiagne et Darou Marnane

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Juillet 2022 à 12:38

La Gendarmerie nationale continue son maillage du territoire national. Hier en compagnie du Haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général Moussa Fall, le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, a inauguré des brigades de proximité dans le département de Linguère. Les localités de Lagbar, de Boulal, de Ndiagne et de Darou Marnane, disposent désormais chacune d’une brigade de proximité. Ces inaugurations, selon le ministre des Forces Armées, entrent dans le cadre du processus de maillage du territoire national et répondent à la politique du président de la République Macky Sall, pour la sécurisation des biens et des populations.



Ces brigades de proximité seront aussi un atout non négligeable dans la lutte contre le vol de bétail devenu un fléau national. Tout dernièrement, le ministre des Forces Armées était dans l’Est du pays, notamment à Kédougou et à Tambacounda, pour l’inauguration des brigades de Fongolimbi, de Khossanto, de Dianké Maka et de la Section de recherches de Tambacounda, rapporte "Le Témoin".

Ndèye Fatou Kébé