Gendarmerie nationale: Une nouvelle brigade de proximité installée à Keur Mbaye Fall

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juin 2020 à 21:35

Le général de brigade, Haut-Commandant en second de la gendarmerie nationale, en présence des autorités administratives et judiciaires inauguré hier, la nouvelle brigade de proximité de la Commune de Keur Mbaye Fall.



D'après Jean-Baptiste Tine, l’initiative consiste à renforcer le dispositif sécuritaire déjà en place dans la commune. Mais, elle répond aussi, aux multiples demandes de sécurité formulées par les populations.



