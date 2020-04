Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Gene Deitch, l’un des réalisateurs de « Tom et Jerry », est mort Rédigé par leral.net le Mardi 21 Avril 2020 à 01:29 | | 0 commentaire(s)| DÉCÈS – Difficile d’être passé à côté de “Tom et Jerry”, ce classique du dessin animé où l’on retrouve les tentatives infructueuses de Tom, le chat, pour attraper la souris Jerry. Le 16 avril, l’un de leurs réalisateurs, l’Américain Gene Deitch, est mort à l’âge de 95 ans.



Selon l’Associated Press, il est mort chez lui, dans son appartement de Prague en République Tchèque là où il résidait depuis 1959, après y avoir rencontré cele qui deviendrait sa femme.







Au-delà de son travail autour du célèbre duo, en 1961 et 1962 pour 13 épisodes, il a aussi œuvré pour Popeye. En 1960, son court-métrage animé “Munro” remporte l’Oscar dans sa catégorie, une première pour un court réalisé hors des Etats-Unis.



Pendant près de 40 ans, jusqu’à sa retraite en 2008, il a travaillé pour les studios Weston Woods à l’adaptation de livres pour enfants en dessins animés.



