Général Moussa Fall calomnié: Baba Tandian recadre et invite à la retenue L’Imprimeur Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket, est dans tous ses états. Il peine à concevoir l’accusation fortuite portée contre le Général Moussa Fall, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, d’être propriétaire d’un imposant immeuble à Mermoz, en face du siège de Dakar Dem Dikk. Alors qu’en réalité, il n’en est rien. Baba Tandian implore chaque Sénégalais à revoir son comportement de tous les jours et à éviter les calomnies, la médisance et le fait de jeter l’opprobre sur son prochain. Chacun, insiste-t-il, doit essayer tant bien que mal, de protéger les institutions, socle d’un développement et les serviteurs de la République.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Octobre 2022 à 18:12

Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket, une vieille connaissance de près de 30 ans du Général Moussa Fall, ne valide pas les accusations portées sur l’homme. Il botte en touche. Baba Tandian évoque l’intégrité et la probité morale du Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire. Pour Baba Tandian, il pourrait exister au Sénégal des Moussa Fall, homonymes du Général Fall, très riches ou milliardaires. Mais, des Moussa Fall intègres, rigoureux et respectueux, il n’y en a peut-être, que deux ou trois dans ce pays.



Témoignant sur le Général Fall, Tandian indique que c’est un militaire accompli, très regardant des valeurs de sa corporation. Et, il n’hésiterait jamais à coffrer même, un frère de sang, s’il a fauté. C’est un homme intraitable, qui veille sur les principes et recommandations de son métier. Rien ne l’ébranle dans l’accomplissement de sa mission régalienne de faire respecter l’ordre et la sécurité des citoyens du pays.



Ainsi, l’imprimeur considère que même si la liberté de ton ou d’expression est un droit, elle ne doit pas primer sur le principe du respect des citoyens et des Institutions. Et, la presse, prévient-il, doit éviter d’être embarquée dans des combats sans issue, loin de sa mission principale, consistant à informer juste et vrai. Sinon, le fait d’abuser d’un droit pour calomnier injustement, des hommes au service de la République, des hommes qui dorment à peine pour la sécurité des populations, serait regrettable. Et même, c’est une dangereuse opération ou tentative à arrêter, pour éviter les dérapages et autres conflits.



D’après lui, le Général Fall, natif de Thiès, est bien éduqué. C’est un vaillant militaire bien formé, qui a su faire preuve de rigueur et de détermination durant toute sa carrière. C’est d’ailleurs son dévouement au travail qui l’a propulsé à la tête du Commandement.



Seulement, l’ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket, soucieux de la stabilité du pays et de son devenir, recommande à tous les citoyens sénégalais, d’avoir du respect pour les Institutions. Puisque, un pays où les institutions sont à terre, rien de profitable ne pourra se construire sur cette terre. Donc, chacun doit essayer tant bien que mal à protéger lesdites institutions, socle d’un développement. Et, M. Tandian, dans sa litanie en quête de la paix, déplore en même temps, les tirs groupés, dirigés pour atteindre l’honneur des serviteurs de la République.



Chaque Sénégalais, insiste-t-il, doit revoir son comportement de tous les jours et éviter les calomnies, la médisance et le fait de jeter l’opprobre sur son prochain. Le Sénégal, reconnaît-il, est un pays que tous les Sénégalais partagent. Pour des intérêts crypto-personnels, aucun citoyen du pays ne doit tirer ou appuyer sur des leviers sensibles, pour destabiliser ou perturber la quiétude des populations.



