Général de Brigade Mamadou Ndoye : A la découverte du rôle du Commandant de la brigade nationale des sapeurs pompiers Depuis le 16 janvier 2023, la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers est entre les mains expertes du Général de brigade Mamadou Ndoye. Connu pour son professionnalisme, sa rigueur, son sérieux et son intransigeance sur les sacrosaint principes ce brillant officier supérieur aux capacités managériales remarquables est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2024 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

Pour l’histoire, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers est une formation et un grand commandement militaire relevant du Ministère de l’Intérieur. Ses unités peuvent participer aux revues, défilés et cérémonies officielles, sous réserve que le service de lutte contre l’incendie et des secours soit assuré.



La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers dont la compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national, est chargée des secours et de la protection tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toutes natures menaçant la sécurité publique.



A ce titre, elle est particulièrement chargée : • de la prévention et la prévision des risques pour la protection des personnes, des biens et des installations stratégiques ; • des secours d’urgence et de la lutte contre les incendies, les périls et les accidents de toutes natures pouvant menacer la sécurité publique.



Dans le cadre de ses missions, la Brigade nationale des Sapeurs pompiers concourt avec les autres services concernés, à la gestion des catastrophes et à la protection de l’environnement. Elle peut participer également aux opérations extérieures de l’Etat par l’envoi de personnels ou de détachement organique.



Le Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers assiste le Ministre de l’Intérieur dans ses attributions relatives à la sécurité des personnes et à la préservation des biens. Il est responsable de l’application des plans et directives, arrêtés par le Ministre de l’Intérieur.



Dans le domaine de la préparation et de l’emploi des forces, il est responsable de la formation et du perfectionnement des personnels d’active de la Brigade nationale des Sapeurs pompiers, de la préparation et de l’entraînement des unités opérationnelles ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des services d’incendie et de secours. Il participe à la formation des réservistes.



Le Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers assure la gestion des personnels et des ressources de la Brigade nationale des Sapeurs Pompiers.



Il prépare le budget déconcentré de l’Etat-major, des Groupements et organismes d’administration et de soutien de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers.



Il veille au maintien de la discipline et du moral du personnel ainsi qu’à l’entretien et la protection des installations, équipements et matériels de la Brigade nationale des Sapeurs pompiers.



Abdoulaye Fofana Seck



Magazine Regards



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook