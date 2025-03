George Foreman, légende de la boxe, est décédé à l’âge de 76 ans

Foreman, ancien champion du monde, était entré dans l’histoire de la boxe suite à sa défaite face à Mohamed Ali lors du mythique combat “Rumble in the Jungle” en 1974 à Kinshasa.



Champion olympique des poids lourds à Mexico en 1968, il devient champion du monde des lourds le 22 janvier 1973 quand il bat Joe Frazier. Celui-ci avait battu deux ans plus tôt Mohamed Ali dans “le combat du siècle” au Madison Square Garden. Contre toute attente, après avoir subi tout le début du combat, Mohamed Ali le met KO dans la capitale du Zaïre. Foreman concède sa première défaite après 40 victoires et la seule par KO.



Foreman mettra fin à sa première carrière en 1977 à 28 ans avec 45 victoires et 2 défaites à son palmarès. Il revient sur les rings en 1987, à 38 ans. Il devient le plus vieux champion monde de l’histoire le 5 novembre 1994 en s’emparant, à 45 ans, des ceintures WBA et IBF en mettant KO Michael Moorer à Las Vegas. Ce record sera battu par Bernard Hopkins, 46 ans, en 2011.



Le Texan dispute et perd son dernier combat le 22 novembre 1997. Son palmarès compte 76 victoires (68 par KO) et 5 défaites (1 par KO).



