Georgina Rodriguez: La chérie de Cristiano Ronaldo canon à la Fashion Week

Après New York et Londres, Milan hérite du titre de capitale de la planète Mode ! Une nouvelle fashion week a commencé dans la ville lombarde. La future épouse de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, a quitté Turin pour s'y rendre et observer les top models Bella Hadid et Kaia Gerber.



La Fashion Week de Milan a officiellement commencé mardi soir (17 septembre 2019). Mercredi (18 septembre), Alberta Ferretti a présenté sa collection prêt-à-porter pour les saisons printemps-été 2020. Georgina Rodriguez comptait parmi les chanceux invités du défilé de la créatrice italienne.



Naturellement habillée en Alberta Ferretti avec une chemise et un pantalon en soie, la bombe de 25 ans a fait sensation auprès des photographes présents à l'entrée du show. Une fois assise, Georgina a suivi avec attention les sorties des coulisses des mannequins, dont faisaient partie Bella Hadid et la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber.