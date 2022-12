Gestion calamiteuse du pays : Pourquoi Babacar Faye du Pastef disqualifie Macky pour la présidentielle 2024...

Ce sage de Pastef qui disqualifie Macky Sall de la prochaine Présidentielle pense que ce dernier, par devoir moral, ne doit pas se dédire pour avoir fait des déclarations en ce sens, mais aussi afin d’éviter une défaite.



A l’en croire, le cas de Me Abdoulaye Wade en 2012 doit inspirer Macky Sall pour ne pas se dédire afin d’éviter l’humiliation d’une défaite qui a déjà commencé avec les récentes Législatives.



«Macky est fini politiquement, car il a perdu du terrain. Les Sénégalais ont commencé à lui tourner le dos avec les résultats des dernières Législatives. Et cela rejoint la pensée de Cheikh Anta Diop quand il parlait de l’histoire politique du Sénégal sur les règnes des Chefs d’État et les conditions de développement de l’Afrique», a fait savoir Babacar Faye.