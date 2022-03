Gestion d'une réputation en ligne : 5 conseils utiles

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mars 2022 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

Pour maintenir une bonne e-réputation de votre marque, vous devez effectuer un suivi constant de toutes les interactions et opinions qui sont émises à son sujet. Bien que cela puisse sembler quelque peu accablant en raison de la quantité d’informations impliquées, il existe plusieurs stratégies et outils qui vous aideront à effectuer une gestion irréprochable. Pour avoir quelques idées, lisez les conseils suivants.

Choisissez une bonne stratégie de mesure

La première chose que vous devez faire pour gérer correctement la réputation numérique de votre marque consiste à prêter attention aux commentaires et avis. Pour cela, vous devez avoir une bonne stratégie de métriques et des critères pour distinguer et organiser tous les retours négatifs et positifs que vous recevez. Si vous habitez à Paris, consultez des guides des agences e reputation à paris pour faire gérer votre e-réputation par des professionnels.

Soyez clair

Lorsqu’une marque n’exprime pas clairement et de manière vérifiable ce qu’elle propose, elle peut semer la confusion chez les clients potentiels. En fin de compte, cela peut se terminer par une mauvaise expérience pour quelqu’un qui cherchait un autre service ou produit. Et peut-être que cela se transformera en une mauvaise critique.

Si vous prenez soin de votre message et de l’identité de votre marque, il sera beaucoup plus facile d’atteindre ceux qui apprécieront et qualifieront votre marque, vos produits et vos services comme ils le méritent. Si vous leur donnez également un aperçu des coulisses ou leur montrez les processus par lesquels vous fabriquez vos produits, vous inspirerez plus de confiance à ceux qui ne connaissent pas votre marque.

Ne prenez pas personnellement les commentaires négatifs

En gardant cela à l’esprit, il vous sera plus facile d’être gentil. Bien que vous soyez attaché à l'entreprise, vous devez reconnaître que vous n’êtes pas les produits ou services qui sont offerts. Comme les rôles de production et de distribution sont répartis entre tant de personnes, il est toujours possible que quelqu’un ait commis une erreur lors de la fourniture des produits ou des services.

De plus, si vous considérez ces mauvaises critiques comme une opportunité, vous pouvez améliorer la qualité de votre marque et des produits ou services que vous proposez. Ceux qui signalent des erreurs ou des défauts aideront votre produit ou votre marque à décoller à d’autres niveaux.

Accordez l’attention et le temps nécessaire à votre gestion

La gentillesse est importante, mais ce n’est pas tout. Imaginez que vous cherchiez à résoudre un client insatisfait quatre ou sept mois après avoir publié un avis négatif. Le client a probablement déjà oublié votre entreprise et ne remarquera même pas que vous l'avez cherché pour résoudre son problème. Et, comme vous le savez, l’impact de ce commentaire aura probablement déjà effrayé plusieurs clients.

Si votre entreprise ou votre marque est petite, peut-être que le travail que vous, en tant que responsable, consacrez à la présence en ligne du produit sera suffisant. Si vous avez une plus grande portée, déléguez des équipes de travail pour répondre aux commentaires sur vos réseaux sociaux et pages internet.

Un dernier point à considérer dans ce cas est que vous ne devez pas seulement traiter les avis ou commentaires négatifs, mais également les opinions qui expriment des doutes sur votre marque ou votre produit. Cela contribuera à donner à votre image de marque un air de confiance.



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook