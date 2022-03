Gestion de l’Hygiène Menstruelle: Ndeye Mbodj "sans tabou" sur Speak up Africa Mame Mbodj Dia alias Sister Ndeye Mbodj, animatrice radio et porte-parole de Etu jiggenu Jeggem, nous parle dans cet entretien de la campagne de sensibilisation sur la gestion de l'hygiène menstruelle qu'elles ont mené récemment. Elle revient sur l’engagement des médias à mettre fin aux tabous autour des menstrues à travers des actions de sensibilisation visant à favoriser le développement durable dans une communauté en bonne santé.



A noter que Etu Jiggenu Jeffem est un groupement de femme qui participe à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles dans la commune de Sandiara.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Mars 2022 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook