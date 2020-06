Gestion de l’aide Force Covid 19 destinée à Diaspora : démenti formel des infos salissant l’ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud Aliou Ndao Fall, le Secrétaire national chargé de la Diaspora a opposé un démenti formel aux infos salissant l’ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud dans la gestion de l’aide Force Covid 19 destinée à Diaspora…

« J'ai lu ce matin sur le Site un article relatif à l'Ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud. Je peux vous assurer que c'est archi faux. Je vous envoie la situation exacte de la gestion de l'assistance Covid 19 dans cette juridiction », a-t-il fait parvenir à leral.net.



Preuve à l’appui, il a tenu à faire preuve et transparence et cerise sur le gâteau même une lettre de remerciement magnifiant son travail nous a été transferée.



Mais le plus étonnant est que paradoxalement, c'est un responsable de l’APR ( un certain T. F.) qui serait derrière cette position « irresponsable » avec sa mauvaise habitude de saborder tout le travail dans ce pays.





