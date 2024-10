Gestion de l’ancien régime : L'expert financier Mohamed Dia prédit des défis majeurs pour Diomaye Faye et Ousmane Sonko L’expert financier Mohamed Dia a averti que le début de mandat du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, sera marqué par des difficultés économiques considérables, à la suite de la publication du rapport sur la gestion de l’ancien régime. S’exprimant lors de l’émission "Objection", le dimanche 20 octobre 2024, Mohamed Dia a estimé que si le déficit budgétaire atteint réellement 10 %, au lieu des 5,5 % annoncés précédemment, les nouvelles autorités auront peu de marge de manœuvre pour réaliser des investissements majeurs, au cours des deux premières années.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon l'expert, l’ambition des nouvelles autorités de rompre avec la dépendance extérieure et d'orienter le développement vers des ressources locales et le capital humain, pourrait prendre plus de temps que prévu avant de se concrétiser.



« Si le déficit est aussi important que 10 %, cela représentera une véritable montagne à gravir pour ce gouvernement. Ils auront beaucoup de mal à lever des fonds sur le marché international, car le Sénégal est désormais perçu comme un pays à risque », a-t-il expliqué. Il anticipe que cette situation limitera la capacité du régime en place à mettre en œuvre des projets de développement d'envergure.



L’expert financier a également souligné que trois options se présentent aux nouvelles autorités : réduire les dépenses, élargir l’assiette fiscale ou combiner les deux stratégies. Revenant sur le débat autour des finances publiques, Mohamed Dia a rappelé que cette manipulation comptable n’est pas sans précédent. « Le Sénégal avait déjà été épinglé pour des pratiques similaires sous Abdoulaye Wade », a-t-il affirmé. Il a précisé que cette falsification avait contribué au retard dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE), lors de l’arrivée au pouvoir de Macky Sall.



« Lorsque Macky Sall est arrivé, il a constaté que les finances publiques avaient été maquillées sous Wade. Cela a forcé son gouvernement à rétablir un déficit budgétaire conforme aux normes régionales, autour de 3 %, avant de pouvoir déployer le PSE. Le Fonds Monétaire International (FMI) avait alors exigé un assainissement des comptes », a rappelé Mohamed Dia. Selon lui, ces pra tiques, bien qu'illégales, visaient à projeter une image de solvabilité sur le marché financier international. « À l’époque, un logiciel utilisé par le ministère de l’Économie et des Finances avait été manipulé dans ce but, une opération contraire à la réglementation, mais jugée nécessaire pour minimiser l’endettement extérieur », a-t-il conclu.



Avec ces mises en garde, Mohamed Dia appelle à une gestion rigoureuse et transparente pour éviter de nouvelles dérives économiques.













Avec Sud Quotidien

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook