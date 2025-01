Gestion de l’eau à Kaolack et Kaffrine : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye plaide pour un dialogue inclusif

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a présidé hier à Kaolack les concertations sur la gestion de l’eau dans les régions de Kaolack et Kaffrine. On note la présence des autorités administratives et territoriales, du Directeur général de l’OFOR, des Directeurs généraux de la SONES, et de la Sen’eau, du Directeur des opérations de Flex’eau, société délégataire de service public de l’eau en zone rurale dans lesdites régions et de plusieurs associations d’usagers de forages. Il s’agit en réalité d’un dialogue entre les différents acteurs.



A l’occasion, le ministre Dièye a insisté sur le dialogue car le secteur a une grande dimension sociale et économique. Cette option, dit-il, est en droite ligne des directives présidentielles. D’après le ministre, il s’agit simplement de faire prévaloir l’équité face aux disparités liées aux zones d’habitation, selon qu’on est du milieu rural ou urbain. Pour M. Dièye, cette ville est un choix approprié au regard de la double problématique de la qualité de l’eau et de l’accès au service d’assainissement. Il a souligné que des réajustements s’imposent dans la gouvernance de l’eau de manière générale sans distinction entre l’urbain, le périurbain et le rural. Il rappelle que «Malem Hoddar», un projet structurant et ambitieux, permettra de desservir les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel en eau douce.



L'As

Mame Fatou Kébé