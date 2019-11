Gestion de l’eau: les travailleurs de la SDE chez le Khalife général des Mourides Les travailleurs de la SDE n’ont pas abdiqué dans leur combat pour la gestion de l’eau, malgré l’attribution du contrat d’affermage à la compagnie française Suez, et le rejet de leur recours par la Cour Suprême. Ils ont rendu visite au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké ce week-end, pour lui faire part de la situation. Notamment leur préavis de grève qui arrive à expiration le 30 novembre prochain.

« Nous n’avons pas l’écoute qu’il faut de la part des autorités. Et si rien n’est fait, nous serons obligés d’aller en grève à la fin de notre préavis et le gouvernement sera responsable de tout ce qui se passera », a dit le coordonnateur des cadres de la SDE, Elimane Diouf sur la RFM.



« Nous demandons l’implication des syndicats dans les passations des marchés et l’octroi de 15% des actions dans la nouvelle société en charge de la gestion de l’eau », a-t-il notamment rappelé.



