Gestion de la Covid-19: L'histoire redonne raison au Khalife Serigne Babacar Sy Mansour Depuis l'arrivée de la pandémie, Serigne Babacar Sy Mansour a multiplié les messages de mise en garde contre le virus Covid-19.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021 à 07:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Khalife de Tivaouane continue d'exhorter les autorités à dire la vérité sur la pandémie et ses conséquences .



En décidant de ne pas faire une prière collective pour la Tabaski, il est logique dans ses démarches depuis le début. Là où la famille Omarienne a décidé et inviter les fidèles à effectuer les deux (2) rakkas chez eux. Même le Maroc, dans l'ensemble de son territoire a interdit la prière collective de la Tabaski.



Pour rappel, en trois jours (vendredi, samedi et dimanche), trois mille huit cent vingt six (3826) cas ont été enregistrés, pour onze (11) décès.

