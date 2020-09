Gestion de la Covid-19 : La bonne note de la Cedeao pour ses Etats membres

« La Conférence note la bonne gestion de la Covid-19 par les Etats membres qui se traduit par les améliorations enregistrées en ce qui concerne la maitrise de la pandémie dans la région, suite aux mesures fortes mises en place par les Etats membres », rapporte le communiqué final de ladite session.

A ce titre, elle salue les efforts engagés par Muhammadu Buhari, par les trois comités ministériels de coordination pour la Santé, les Finances, le Transport et le Commerce, ainsi que par la Commission de la Cedeao et l’Organisation ouest-africaine de la Santé (Ooas).



Dans le même sillage, le texte indique la Conférence a exprimé toute sa gratitude au Champion, Muhammadu Buhari, pour le leadership dont il fait montre afin d’assurer une riposte stratégique coordonnée, ainsi que pour le généreux soutien logistique accordé en vue de l’acheminement des fournitures médicales dans les Etats membres de la Cedeao.



« La Conférence exhorte les Etats membres à poursuivre la mise en œuvre des mesures de lutte contre la Covid-19 afin de se prémunir contre une seconde vague de la pandémie », souligne enfin le communiqué final de 57e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao.

Bassirou MBAYE





