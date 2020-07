Gestion de la Covid-19: Le CRD dénonce, « des signes inquiétants de tâtonnement et de tergiversations, indignes d'un Etat sérieux...»

Le Congrès de la renaissance démocratique (CRD) s’indigne de la gestion de la pandémie par le gouvernement. Pour Abdoul Mbaye et Cie, le gouvernement a fait preuve « d’impuissance et d’irresponsabilité » face aux difficultés liées au contexte de la pandémie de Covid-19.



« Le gouvernement montre des signes inquiétants de tâtonnement et de tergiversations, indignes d’un État sérieux. Le régime de Macky Sall, comme à son habitude, a opté pour le sensationnel, le folklorique et la politique politicienne. Ce qui a fini d’installer la République dans une situation historique d’informel », a déclaré le porte-parole du jour, Alassane Kitane,



Les camardes de Thierno Alassane Sall invitent ainsi la population à la vigilance et à la solidarité, pour freiner la Covid-19 et faire face à la crise économique. Car, pensent-ils, « il n’est pas tolérable que le peuple supporte indéfiniment les conséquences de l’incompétence d’un homme à qui il a tout donné ».



