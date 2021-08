Gestion de la Covid-19: Pr. Khadimou Rassoul Thiam compare les paroles de Abdoulaye Diouf Sarr à celles de Koukandé... Invité de la Rédaction de Leral Tv, Pr. Khadimou Rassoul Thiam est revenu sur la sortie du ministre de la Santé et de l’Action sociale sur la pandémie, sa gestion et le manque d’oxygène, entre autres. Surprise, revenant sur les 100 mille métres cubes annoncés, il compare, arguments à l'appui, les paroles de Abdoulaye Diouf Sarr à celles de Koukandé, le marabout qui a promis de fendre la mer en deux...

