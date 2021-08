Gestion de la Covid-19 à Tambacounda : La situation est sous contrôle La situation de la Covid-19 est toujours stable à Tambacounda. Au vu des résultats enregistrés par la région médicale pendant le weekend, la région se place toujours à la 3e position, en termes de résilience, après les régions de Kaffrine et de Sédhiou.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021 à 10:04

En effet, pour cette 3e vague, la région compte 33 cas de Covid-19 dont un décès. Parmi ces 33 cas, 16 sont suivis par les services. Les 14 sont pris en charge à domicile ; deux au niveau du centre de traitement des épidémies (CTE).



A la date du 2 aout 2021, la région a enregistré 458 cas de Covid-19 pour 33 décès. Un taux d'attaque de 51 pour 100 mille habitants. Le CTE de Tamba dispose de 16 lits avec oxygène dont deux occupés et sept lits de réanimation encore disponibles qui pourront, au besoin, selon le médecin-chef de région, Bayal Cissé, accueillir des malades venus des régions voisines. Il précise que ces lits avec oxygène ont une capacité d'élongation allant jusqu'à 30 lits.



Sur le plan de la vaccination, selon toujours le Dr Cissé, la région a connu d'énormes avancées. "Il y a de cela trois semaines, on avait enregistré 16 000 personnes vaccinées. Aujourd'hui, nous sommes à 23 643 vaccinées dont 8 127 par rapport à l'AztraZeneca et 15 516 pour le Sinopharm", renseigne-t-il. Des avancées qui témoignent de la volonté des Tambacoundois à lutter contre le variant Delta, comme convenu au sortir du CRD organisé la semaine précédente.



Pour le docteur Bayal Cissé, ces chiffres pourraient évoluer, si l'on y ajoute le nombre de vaccinés dans l'armée, qui tourne autour de 2 000 personnes. Il faut noter qu'une rupture de stocks du vaccin anti-Covid-19 a été observée, ce vendredi dernier, dans tous les points de vaccination de la région. Le médecin-chef a saisi d'ailleurs l'occasion pour rassurer toute la population, en annonçant la réception, ce samedi, de 24 400 doses dont 17 000 Sinopharm et 7 400 Johnson & Johnson.



Dans le cadre des stratégies avancées, mobiles ou déplacées, les équipes se déplaceront partout où le besoin se fera sentir pour vacciner les populations. Pour les usagers des marchés hebdomadaires ou quotidiens, il préconise d'utiliser le vaccin Johnson & Johnson qui est à dose unique.



S'agissant des zones tampons, en plus des sept que comptait la région ces derniers jours, deux sont venues s'ajouter. Ainsi, la région compte, au total, neuf zones tampons. Ces zones tampons sont des sites de traitement destinés à accueillir des malades, une fois que le CTE aura atteint sa limite de patients.

En attendant, la région est loin de cette situation et tout semble être mis en place pour que pareille situation ne se présente pas.

Enqueteplus



