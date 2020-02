Gestion de sa blessure: Neymar s'en prend au PSG L'attaquant brésilien, buteur mais en manque de rythme face à Dortmund mardi soir, a taclé les dirigeants et les médecins du PSG sur la gestion de sa blessure.



C'est une séquence de quinze secondes qui traduit le malaise entre Neymar et le PSG au sujet de la gestion de sa blessure aux côtes. Le Brésilien, préservé par le PSG depuis qu'il avait été touché face à Montpellier (1er février), n'a pas caché son amertume mardi soir après la défaite à Dortmund (1-2). En quelques phrases lâchées en zone mixte, il a remis en cause la gestion de sa blessure et de son temps de jeu depuis deux semaines.



« C'est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée, a asséné le Brésilien, le regard sombre. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin.»

