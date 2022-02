Gestion des crises sanitaires au Sénégal : Diagnostic sans complaisance de Dr. Khoudia Sow

Il faut réévaluer le dispositif institutionnel et organisationnel autour de la gestion des épidémies (Cous, CNGE, DP, CNLS). Après Ebola, nous avons mis en place le Cous dans la gestion de la crise. Aujourd’hui, on ne sait pas où nous en sommes. La Direction de la Prévention a fait un gros travail et continue de le faire. En matière de vaccination, le Programme élargi de vaccination du Sénégal est l’un des meilleurs. Mais on ne sait pas s’il a une compétence sur la vaccination en période de crise épidémique, notamment sur la Covid-19. Toutes ces questions doivent être posées en période de crise

’Nous ne sommes plus à l’époque où des habits de personnes sont brûlés à cause de la peste. Nous ne sommes pas à l’ère de la coercition. On est dans une approche de démocratie, soutenue par une communication transférée, transparente, apaisée, ciblée et adaptative, qui évolue en fonction des contextes. Il faut renforcer le mécanisme de dialogue entre les acteurs scientifiques et les acteurs de santé publique

La communication, en temps de crise, doit être transparente. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on se trompe, il faut aussi avoir le courage de le dire. Il faut rester cohérent. La mobilisation communautaire demeure un levier de la riposte. C’est une opportunité d’améliorer nos dispositifs, en évitant l’amnésie stratégique et institutionnelle

Quand on est en pleine crise, on n’invente pas la roue. Il est important de faire une évaluation objective et de réévaluer le dispositif institutionnel et organisationnel autour de la gestion des épidémies. Dans la santé, toute attitude posée est un acte politique. Mais attention à la politisation des crises sanitaires et se méfier des effets boomerang. Parce que les effets boomerang sont parfois les effets les plus graves. Mais aussi, il faut éviter les profils de concurrence

La question qui s’est posée, c’est si on devait mettre en place un Conseil scientifique autour de la crise sanitaire ou un Haut conseil de la santé publique, qui soit à équidistance de ceux qui exécutent autour du ministère de la Santé et des scientifiques où toutes les compétences sont mises. Comme cela se passe dans tous les pays du monde et qui donnent des avis, des recommandations aux différents ministères et pas à un seul